AMD представила бюджетного "игрового монстра" – видеокарту Radeon RX 590

Компания AMD представила видеокарту среднего ценового сегмента, которая получила название Radeon RX 590. Новинка выполнена по 12-нанометровому техпроцессу и способна воспроизвести практически все современные игровые хиты.

Об этом сообщает 4PDA.

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Переход на GPU AMD Polaris 30 из 2304 потоковых процессоров и частотой до 1545 МГц в boost-режиме позволил добиться 15% прироста производительности по сравнению с предыдущей моделью RX 580. Объем видеопамяти, работающей на тактовой частоте 8 ГГц, составляет 8 ГБ, ширина шины – 256 бит.

В современных ААA-блокбастерах графический адаптер способен обеспечить стабильные 60 кадров в секунду, а в популярных киберспортивных дисциплинах этот показатель может достигать 100 FPS.

Презентация AMD Radeon RX 590 – смотрите видео

Видеокарта поддерживает технологию Radeon FreeSync, позволяя играть без разрывов изображения при подключении к монитору, оснащенному данной опцией. Также для новинки была выпущена новая версия драйвера Radeon Software.

В рамках акции "Прокачайте игру по полной" покупатели Radeon RX 590 и Radeon RX Vega смогут получить в подарок два из трех хитов для ПК (Resident Evil 2, Devil May Cry 5 или Tom Clancy's Division 2) на выбор.

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