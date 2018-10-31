AMD представила мобильные видеокарты Radeon Pro Vega 20 и Radeon Pro Vega 16

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AMD Radeon Pro Vega 20 и Radeon Pro Vega 16: характеристики
AMD Radeon Pro Vega 20 и Radeon Pro Vega 16: характеристики / Фото из свободных источников

Компания Advanced Micro Devices официально презентовала первые мобильные ускорители серии Radeon Vega Mobile: Radeon Pro Vega 20 и Pro Vega 16. О своих намерениях выпустить мобильный вариант Vega представители чипмейкера объявили еще на январской выставке CES 2018, а первыми устройствами, которые получат эти GPU, станут лэптопы Apple MacBook Pro.

Об этом сообщает Overclockers.

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Технические характеристики новых видеоадаптеров сейчас не раскрываются. Судя из названия, модель Radeon Pro Vega 20 оперирует 20 вычислительными блоками (1280 потоковых процессоров), а в Radeon Pro Vega 16 их количество было уменьшено до 16 единиц (1024 потоковых процессора).

На одной подложке с 14-нанометровым графическим ядром расположился стек многослойной памяти HBM2 объемом 4 ГБ.

Перезентация видеоадаптеров AMD Radeon Pro Vega 20 и Radeon Pro Vega 16-смотрите видео

 

Новые модификации 15-дюймовых ноутбуков Apple MacBook Pro, оборудованные графикой AMD Radeon Pro Vega 20 или Radeon Pro Vega 16, выйдут в середине следующего месяца. Будут ли эти видеоускорители применяться в устройствах других производителей, увы, пока неизвестно.

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Теги: Техно Гаджеты Видеокарти AMD
Источник: Техно
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