AMD Ryzen 4000: что известно о будущих процессорах и дате их выхода

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AMD Ryzen 4000: характеристики и дата выхода
AMD Ryzen 4000: характеристики и дата выхода / unsplash

После выхода линейки процессоров AMD Ryzen 3000 компания планирует закрепить успех новых моделей на рынке. Глава "красного" вендора Лиза Су назвала СМИ сроки анонса семейства Ryzen 4000 и сообщила некоторые технические характеристики новинок.

Когда новые процессоры поступят в продажу? По словам генерального директора AMD, новые Ryzen 4000 появятся в продаже уже в начале 2020 года, сообщает PCGamesN.

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Основные характеристики процессоров. Дебютной линейкой станут мобильные CPU семейства Renoir, выполненные 7-нм техпроцессом и построенные на базе архитектуры Zen 2.

Какие именно графические ядра будут применяться в новых решениях, пока неизвестно. Судя по данным, обнаруженным пользователями в драйверах, производитель использует модифицированные GPU Vega.

Смена сокетов. На 2020 год запланирована и появление десктопных CPU на базе архитектуры Zen 3. По имеющейся информации, процессоры с архитектурой Zen 3 и гибридные Ryzen 4000 как и раньше будут использовать сокет AM4 текущего поколения. Появление процессорных разъемов нового типа ожидается лишь в 2021 году с переходом на Zen 4.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно AMD Процессоры Гаджеты
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