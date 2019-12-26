Американцы купили украинский стартап AI Factory: детали

Американская компания Snap Inc., в состав которой входит мессенджер Snapchat, купила украинский стартап AI Factory. Стоимость договора составляет 166 миллионов долларов.

Об этом пишет издание AIN.UA, ссылаясь на собственные источники. Источник также сообщил, что Snap Inc уже владела долей в стартапе, и эта сделка была направлена на выкуп долей других инвесторов.

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Общая оценка компании при сделке составила 200 миллионов долларов.

Пока других деталей нет. Известно лишь, что сделка уже закрыта.

Чем занимается AI Factory

Стартап основан предпринимателем Виктором Шабуровым. Его предыдущий стартап Looksery тоже приобрела компания Snap Inc в 2015 году за 150 миллионов долларов.

AI Factory имеет три офиса: в Сан-Франциско, в Киеве и Запорожье. В штате компании работает 70 человек. После операции часть сотрудников переедет в офис Snap.

Стартап разработал функцию, которую уже интегрировали в приложение Snapchat. Она имеет название Cameos. Эта функция позволяет редактировать фото пользователя, превращая его в видео.

Технология позволяет пользователю вставлять свое лицо в гифки с другими людьми или животными.

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