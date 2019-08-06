Американцы купили украинский стартап StepShot

Американская компания UiPath купила перспективный украинский стартап StepShot. Проект украинцев помогает компаниям ускорить процессы документации.

Об этом Техно 24 сообщили в пресс-службе UiPath.

Стартап StepShot основан в 2016 году. Сейчас компания сотрудничает с сотнями организаций, которые нуждаются в помощи в документации бизнес-процессов.

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Как говорят в UiPath, совместно с StepShot они смогут сэкономить время своих клиентов и значительно ускорить достижение результата.

"Я горжусь тем, что мы построили в StepShot, и считаю, что объединение нашего продукта с передовым RPA (Robotic Process Automation, RPA – это направление автоматизации бизнес-процессов) функционалом компании окажет существенную пользу для предприятий во всем мире. Это объединение поможет клиентам легче достичь своих целей по автоматизации и ускорить рентабельность инвестиций." – заявил соучредитель и СЕО компании StepShot Александр Реминный.

Сейчас UiPath активно развивает офис в Украине и хочет привлекать местных специалистов. Уже есть несколько вакансий, которые доступны по ссылке.

Что известно о UiPath?Компания UiPath является одной из крупнейших компаний на мировом рынке программного обеспечения в области искусственного интеллекта. Она входит в список IT корпораций с наибольшими темпами роста.

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