Американцы создали датчик, диагностирующий серьезный недуг

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Датчик диагностирует симптомы Паркинсона
Датчик диагностирует симптомы Паркинсона / .engadget.com

Американская компания IBM разработала специальный датчик на палец, который проявляет силу сжатия. Затем полученные данные анализирует искусственный интеллект. Датчик способен выявить различные признаки болезни Паркинсона.

Об этом сообщает Engadget.

Датчик передает собранные данные на смарт-часы и искусственный интеллект обрабатывает информацию и способен выявить признаки Паркинсона, такие как тремор, брадикинезия (замедление активных движений) и дискинезия (патологические внезапно возникающие непроизвольные движения в различных группах мышц) и тому подобное.

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Этот датчик можно также использовать для точного отслеживания написания цифр пальцами, что может помочь при выявлении проблем со здоровьем, связанных с когнитивными функциями и навыками мелкой моторики.

Уникальный датчик от IBM

В IBM пока не уточняют, когда подобный датчик может появиться на рынке в качестве коммерческого продукта.

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Теги: Техно Гаджеты
Источник: Техно
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