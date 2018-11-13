Американцы создали обруч для стимуляции мозга

Калифорнийский стартап Humm разработал гарнитуру Edge, которую одевают на голову как обруч. Она предназначена для стимуляции некоторых зон головного мозга.

Об этом информирует Venture Beat.

Как убеждают разработчики, изобретение поможет улучшить память и концентрацию внимания.

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Edge стимулирует ту часть мозга, которая расположена в лобной области и отвечает за обучение и память. Поэтому используя это устройство пользователь улучшит познавательную функцию мозга. Устройство работает по принципу кофеина, возбуждая мозг.

"Мы влияем на отдел мозга электричеством, чтобы помочь пользователю сконцентрироваться и выучить новые умения. Мы используем ток, чтобы немного повысить некоторые мозговые волны. Это шаг вперед, замена кофеину и различным энергетическим напиткам", – пояснил глава Humm Йен Макинтайр.

Инженеры также уверяют, что технологию тестировали в течение 20 лет, потому безопасность технологии доказана. Такой аппарат также используется для лечения депрессии и бессонницы.

На рынок эта обруч-гарнитура выйдет в конце 2019 года. Ее стоимость составит 500 долларов (14 тысяч гривен).

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