Американцы создали универсальный экзоскелет: для чего он предназначен

Американская компания Sarcos Robotics до конца 2019 года закончит разработку серийной версии полноразмерного гражданского экзоскелета Guardian XO, который предназначен для разных задач. Стоит отметить, что экзоскелет не требует особых навыков для управления.

Об этом сообщает IEEE Spectrum.

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В отличие от большинства серийных экзоскелетов, Guardian XO усиливает не часть тела (например, только руки, спину или ноги), а весь корпус работника целиком. Базовая версия позволит оператору без труда поднимать грузы массой до 35 килограммов, а усиленная – до 90 килограммов. Соотношение усиления составляет 20 к 1, то есть 90-килограммовый груз будет ощущаться работником как 4,5 килограмма в руках.



Как будет выглядеть экзоскелет Guardian XO

Экзоскелет не требует от оператора навыков управления – датчики в конструкции устройства считывают направление движения и определяют задействованы суставы, поэтому экзоскелет самостоятельно копирует движение оператора.

От одной батареи, по словам разработчиков, устройство работает до восьми часов, дополнительно экзоскелет поддерживает горячую замену аккумулятора, что избавляет от необходимости ставить на зарядку все устройство.

Экзоскелет Guardian XO позиционируется как универсальное промышленное решение, которое будет поставляться производителем как готовый сервис с обслуживанием, но конкретная цена аренды пока не уточняется. Осенью 2018 года разработчики завершили сборку предсерийного прототипа, а первым клиентам экзоскелеты отправят в 2020 году.

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