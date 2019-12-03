Американец создал приложение для знакомств, в котором он единственный мужчина
Американец Аэрон Смит придумал интересный способ, чтобы найти вторую половинку. Он создал приложение для знакомств Singularity. Интересно, что в перечне мужчин он стал единственным представителем.
Как пишет metro.co.uk, интерфейс нового сайта знакомств очень напоминает популярный ресурс Tinder.
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Как работает Singularity
Как и в Tinder, пользователи Singularity могут пролистнуть профиль кандидата. Однако, в Tinder пользовательницы могут просмотреть нового претендента. В новом приложении девушки будут снова и снова видеть фото разработчика Смита.
Как мы уже упоминали, у пользовательниц Singularity выбор мужчин небольшой. Вернее, его нет совсем – единственный вариант сам Аэрон Смит.
На самом деле у Смита серьезная цель
Для чего на самом деле приложение
Как признался Смит, он это сделал не ради знакомства с девушками.
"Я придумал эту идею после серии забавных свиданий через сервисы Tinder / Bumble / Hinge. Я хотел снять комедийный ролик о приложении для знакомств, где женщины имели бы на выбор только меня и не было бы для сравнения другого претендента", – говорит разработчик.
При этом он же добавил, что готов встретиться с кем-то из девушек. Но главная миссия этого сервиса – показать состояние онлайн-знакомств в 2019 году через еще более плохую ситуацию.
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