Американка переодела близнецов в костюм наушников AirPods Pro: обрадовался даже Тим Кук

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Близнецы в костюме AirPods Pro
Близнецы в костюме AirPods Pro / Фото из Instagram

Популярная звезда телевидения в США и ведущая facebook-шоу "New Mom, Who Dis?" Джесси Круикшанк придумала очень интересный костюм на Хэллоуин для своих близнецов. Женщина одела детей в костюмы новых наушников от Apple AirPods Pro.

Как рассказала Джесси, дизайн таких необычных костюмов она спроектировала и сшила сама. А сделать головы из пенопласта ей помог знакомый портной Луис.

К теме: Тиму Куку дофотошопили AirPods Pro: фото

Такие милые костюмы вызвали шквал положительных отзывов в соцсетях. Обрадовался даже CEO Apple Тим Кук. Он и у себя запостил фото близнецов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I got AirPods for #Halloween. Hope I don’t lose one!

Допис, поширений Jessi Cruickshank (@jessicruickshank)

Кстати, сейчас Джесси Круикшанк надеется на вознаграждение от Apple: новый iPhone или хотя бы наушники.

"Какие мили", – комментирует пользовательница Twitter.

"Милые. Но выглядят так, будто могли еще немного позаряжаться", – пишет другой пользователь.

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Теги: Техно Новости Техно Курьезные новости Гаджеты Тим Кук Apple
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