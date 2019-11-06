Американка переодела близнецов в костюм наушников AirPods Pro: обрадовался даже Тим Кук

Популярная звезда телевидения в США и ведущая facebook-шоу "New Mom, Who Dis?" Джесси Круикшанк придумала очень интересный костюм на Хэллоуин для своих близнецов. Женщина одела детей в костюмы новых наушников от Apple AirPods Pro.

Как рассказала Джесси, дизайн таких необычных костюмов она спроектировала и сшила сама. А сделать головы из пенопласта ей помог знакомый портной Луис.

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Такие милые костюмы вызвали шквал положительных отзывов в соцсетях. Обрадовался даже CEO Apple Тим Кук. Он и у себя запостил фото близнецов.

Look like future pros to me! Happy Halloween! https://t.co/6R9CRWkynC — Tim Cook (@tim_cook) October 31, 2019

Кстати, сейчас Джесси Круикшанк надеется на вознаграждение от Apple: новый iPhone или хотя бы наушники.

Ok that is the CUTEST — KrisReyes (@KrisReyes) October 31, 2019

"Какие мили", – комментирует пользовательница Twitter.

Cute. Looks like they could have been in the charging case just a little longer. — Chad Nelson (@idreamstudio) October 31, 2019

"Милые. Но выглядят так, будто могли еще немного позаряжаться", – пишет другой пользователь.

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