Американка переодела близнецов в костюм наушников AirPods Pro: обрадовался даже Тим Кук
Популярная звезда телевидения в США и ведущая facebook-шоу "New Mom, Who Dis?" Джесси Круикшанк придумала очень интересный костюм на Хэллоуин для своих близнецов. Женщина одела детей в костюмы новых наушников от Apple AirPods Pro.
Как рассказала Джесси, дизайн таких необычных костюмов она спроектировала и сшила сама. А сделать головы из пенопласта ей помог знакомый портной Луис.
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Такие милые костюмы вызвали шквал положительных отзывов в соцсетях. Обрадовался даже CEO Apple Тим Кук. Он и у себя запостил фото близнецов.
Кстати, сейчас Джесси Круикшанк надеется на вознаграждение от Apple: новый iPhone или хотя бы наушники.
"Какие мили", – комментирует пользовательница Twitter.
"Милые. Но выглядят так, будто могли еще немного позаряжаться", – пишет другой пользователь.
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