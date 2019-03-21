Американская компания назвала украинца инноватором года

Американская компания Payoneer, которая является создателем одноименной платежной системы, объявила лауреатов премии Entrepreneur of the Year (Предприниматель года). В список лучших попал украинец Максим Петрук. Его назвали предпринимателем года.

Как пишет ain.ua эксперты выбирали победителей из 4500 претендентов. Также были названы лучшие бизнесмены в категориях "Предприниматель года", "Специалист в e-commerce", "Фрилансер года" и "Партнер года".

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Петрук является учредителем компании WeSoftYou, занимающейся созданием программного обеспечения. Он создал ее в начале 2018 года. За год она выросла с 3 до 23 человек. На счету проекта – более 20 закрытых проектов.

Когда мне было 24, я уже 10 лет как работал, но решил пойти в IT-отрасль. Никто не нанимал меня из-за отсутствия опыта. Именно тогда я понял, что должен сам создать себе рабочее место. Через год родился проект WeSoftYou,

– рассказал Петрук.

Что такое Payoneer?Это компания, разработавшая платежную систему, предоставляющую финансовые услуги и денежные онлайн-переводы. Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard (Member Service Provider) по всему миру.



Компания уже в третий раз проводит церемонию награждения Entrepreneur of the Year. В прошлом году компания назвала украинку Екатерину Мирюнюк победительницей в категории "Фрилансер года".

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