Американские геймеры учат искусственный интеллект управлять роем военных роботов

Наблюдая за действиями игроков и считывая их мозговые волны, инженеры США по заказу Минобороны разрабатывают алгоритмы машинного обучения. Задачей искусственного интеллекта будет контроль юнитов – сначала в компьютерной стратегии, а дальше дело дойдет и до военных роботов.

Инженеры из Университета Баффало и Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США разработали стратегическую игру в реальном времени, которая напоминает StarCraft. В ней игроки должны использовать ресурсы, создавать армии и бороться с противниками, сообщает Digital Trends.

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Как работает разработка инженеров

Отличие от обычной видеоигры в том, что ученые отслеживают активность мозга геймеров, а специальные камеры следят за движением глаз. Вся эта информация поступает на компьютер и используется для обучения алгоритмов нейросети. Военные надеются, что в будущем машины будут так же хорошо координировать действия автономных боевых роботов, воздушных и сухопутных.

Сейчас проект находится на этапе сбора данных. Каждый из 25 участников должен сыграть 6-7 игр на разных уровнях сложности. Каждая игра длится от пяти до десяти минут – этого достаточно, чтобы оценить стратегию принятия решений.

Геймеры помогают инженерам

Научный сотрудник университета и один из руководителей проекта Сома Чоудхари объяснил, что команда пытается рекрутировать участников с большим игровым опытом. Сам он не геймер, его специализация – роевой интеллект, отрасль информатики, которая зародилась в конце 80-х. Она изучает коллективное обращение децентрализованных систем, способных к самоорганизации, как виртуальных, так и роботизированных.



Ученые фиксируют активность мозга геймеров и используют ее для обучения ИИ

Однако обучение роботов требует массы времени и усилий. А обучение роя машин еще сложнее. Так и возникла идея научить машины управлять роем, наблюдая за действиями людей.

В данном случае мы хотели увидеть, как люди играют в эту игру, а затем использовать это, чтобы значительно ускорить обучение ИИ. Раньше приходилось проводить 10 тысяч симуляций для обучения. Теперь нам нужно около 1 тысячи и данные от людей,

– сказал Чоудхари.

Привлекают геймеров для тренировки ИИ и специалисты Университета Карнеги-Меллона и Стэнфорда. Они разработали онлайн-игру, в которой надо решать головоломки, помогая сворачивать нити РНК. Лучшие стратегии становятся примером для подражания для недавно созданного ИИ EternaBrain.

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