Американские военные подтвердили факт перехвата истребителем НЛО

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Военные подтвердили факт перехвата НЛО
Военные подтвердили факт перехвата НЛО / Скриншот

Представитель Военно-морского флота США подтвердил правдивость видео, на котором изображен перехват истребителем-бомбардировщиком F/A-18 Super Hornet неопознанного летающего объекта (НЛО).

Как пишет издание BBC, видео было сделано в 2015 году.

По словам военного, в Пентагоне до сих пор не могут определить природу этого явления, но видео было настоящим.

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При этом представитель главы разведки ВМФ США Джозеф Гредишер подчеркнул, что зафиксованный объект не обязательно означает, что это была летающая тарелка или воздушное судно. Однако, аппаратура ВМФ не смогла точно идентифицировать явление. Именно поэтому его считают неопознанным летающим объектом. Военные предполагают, что это мог быть беспилотник.

Военные зафиксировали НЛО: видео

Что известно о видео. Ролик называлось GO FAST. По слухам, его рассекретил Пентагон в августе 2017 года. Видео опубликовали активисты исследовательской группы To The Stars Academy of Arts & Science. В основе видео — запись электрооптической прицельной системы истребителя AN/ASQ-228. Пилот смог с третьей попытки поймать объект в прицел, затем началобсуждать увиденное с коллегой.

Тогда активисты заявили, что у этого НЛО не было крыльев и газового шлейфа, что характерно для земных технологий.

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Теги: Новости США Новости Техно Техно Космос
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