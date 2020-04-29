Аналитики назвали самый популярный и продаваемый смартфоны в мире

Аналитический ресурс DeviceAtlas опубликовал результаты исследования, посвященного популярности смартфонов. Представленный рейтинг позволил определить, какой гаджет пользуется наибольшим спросом в разных регионах, а за каким числятся самые высокие показатели продаж среди отдельно взятых моделей.

По данным Foxbusiness, звание самого популярного устройства досталось представленному еще в 2016-м смартфону iPhone 7. Хотя аппарат не может похвастаться большими продажами в последние два года, он остается одним из самых используемых гаджетов, судя по потребляемому веб-трафику.

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Вторую строчку рейтинга разделили Samsung Galaxy S8 и Galaxy S9 – обе модели пользуются спросом в десятках стран по всему миру.

Лидеры продаж

Среди самых продаваемых смартфонов в Северной Америке первыми снова оказались гаджеты Apple – лидерство удерживают iPhone 11 и iPhone XR. Согласно приведенной статистике аналитического агентства Counterpoint Research, в текущем году на эти две модели приходится около 12% и 6% продаж соответственно на территории региона. Еще же и слишком, первые пять строк в США занимают именно смартфоны яблочной компании.



iPhone 11 и iPhone XR

В Европе же топ продаж мобильных устройств открыл Samsung Galaxy A50, который обогнал iPhone XR и iPhone 11, а четвертую и пятую строчку заняли Samsung Galaxy A10 и A40 соответственно.



Samsung Galaxy A50

Совсем другая картина наблюдается на китайском рынке – там список бестселлеров возглавили OPPO A5 и A9, занимающие первую и вторую позиции в сводном рейтинге моделей.

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