Аналитики определили самый популярный iPhone в мире

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iPhone Xr – самый популярный iPhone в мире
iPhone Xr – самый популярный iPhone в мире / pocket-lint.com

Эксперты сервиса CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) представили новую статистику по самым популярным смартфонам компании Apple. В рейтинге аналитики принимали во внимание третий фискальный квартал.

Как пишет издание pingvin.pro, в статистике уже учитывали новые модели iPhone 11, 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. И на эти модели приходится всего 19% общей выручки компании за этот квартал. Напомним, эти смартфоны были представлены в начале сентября этого года.

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А вот самой популярной является модель iPhone Xr, которую компания представила еще в прошлом году. Этот смартфон был самый бюджетный из всей тройки iPhone.

При этом два другие смартфоны с 2018 года iPhone Xs и iPhone Xs Max обеспечили компании 16% прибыли.

Найпопулярніший iPhone у світі

Рейтинг iPhone в мире

Что известно о iPhone Xr? Смартфон получил одинарную основную камеру 12 Мп и диафрагмой f/1.8. Она имеет режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке портретное освещение и функцию оптической стабилизации изображения. Разрешение фронтальной камеры – 7 Мп (f/2.2).

Устройство работает на процессоре A12 Bionic (такой же получили iPhone Xs и iPhone Xs Max). Что касается дизайна, то iPhone Xr имеет традиционный вырез вверху и довольно заметные рамки по периметру.

Фишкой этого смартфона стала цветовая палитра – кроме классического черного и белого, его можно приобрести в голубом, коралловом, красном и желтом цветах.

Сейчас в Украине iPhone Xr можно купить за 20 тысяч гривен.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно iPhone Xr iPhone Apple Смартфоны
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