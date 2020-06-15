Одной из фишек Google Assistant стала функция распознавания голоса владельца, получившая широкое распространение в смарт-колонках. С ее помощью виртуальный ассистент выдает персонализированные результаты поиска и подбирает музыку в соответствии с предпочтениями конкретного пользователя.

Похоже, что в ближайшее время подобная возможность появится и у владельцев умных телевизоров, работающих на базе Android TV, сообщает 9to5google.

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Как работать функция

В ходе изучения очередной версии прошивки Android TV специалисты 9to5Google обнаружили упоминание технологии распознавания голоса Voice Match. Используя специальные алгоритмы обработки, цифровой помощник Google способен определять каждого пользователя, который обращается к нему при условии предварительной регистрации "звукового отпечатка". Если Google активирует эту опцию на телевизорах, их владельцы смогут получать "именные" рекомендации при поиске фильмов, сериалов и другого контента.



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Деталей о возможности новой "телевизионной" версии Google Assistant источник не сообщает. По слухам, функцией Voice Match голосовой помощник обзаведется с выходом новой ТВ-приставки, которая вскоре расширит фирменную линейку ChromeCast и получит собственную ОС, а также пульт дистанционного управления. Предполагаемая стоимость гаджета составляет около 80 долларов (2149 гривен).