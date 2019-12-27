Android 11 научит смартфоны снимать видео по-новому

Количество камер современных смартфонов постоянно увеличивается, как и разрешение их сенсоров. За этим ростом не поспевают разработчики программного обеспечения – некоторые ограничения ОС Android по записи видео, связанные с особенностями уже устаревших стандартов, действуют до сих пор. Выход 11-й ревизии популярной ОС должен "прокачать" возможности съемки новых гаджетов.

Максимальный размер видеоролика 4 ГБ был установлен для Android-смартфонов еще в 2014-м согласно ограничениям файловой системы старых моделей. К тому же большинство гаджетов того времени не были способны снимать в 4K, а это стремительно заполняет память устройства.

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С появлением моделей, оснащенных накопителями большого объема, исчезла проблема с переполнением хранилища, но не с размером файлов, отмечает Xda-developers.

Как работает запись видео сейчас

Сейчас ролики, занимающие более чем 4 ГБ дискового пространства, программно разбиваются на более короткие видео. Например, во время записи 4K-видео на Pixel 4 с битрейтом 48 Мбит/с четырех гигабайт хватит примерно на 12 минут съемки, потом камера сохранит ролик и начнет снимать следующий. В папке DICM соответственно будет храниться не одна запись, а целая последовательность файлов.

Новый способ записи

Полученные записи можно объединить в один файл, но для этого необходимо дополнительное программное обеспечение и умение им пользоваться. Впрочем, ситуация вскоре может измениться – по данным участников сообщества Android Open Source Project (AOSP), в Android 11 Google снимет установленное ранее ограничение. В результате максимальный объем видео будет ограничен только свободным объемом накопителя самого устройства.

Когда снимут ограничения

Предположительно новый алгоритм появится в релизной сборке мобильной ОС, появление которой ожидается в августе 2020 года.

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