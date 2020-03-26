Android 11 защитит пользователей от слежки через камеру и микрофон

Разработчики Google постоянно совершенствуют не только интерфейс, но и защиту мобильной ОС. Очередное нововведение, обнаруженное в коде предварительной сборки Android 11, позволит владельцам смартфонов предотвратить деятельность шпионских программ, использующих микрофон и камеру гаджета для кражи личной информации.

Одним из важных нововведений в Android 10 стала возможность тонкой настройки доступа приложений к службам геолокации – например, только во время использования, а не в фоновом режиме, как это было реализовано в предыдущих версиях операционки.

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Какие ограничения получит Android 11

По данным Phonearena, Android 11 будет поддерживать аналогичное регулирование прав доступа для камеры и микрофона устройства. При выборе опции "во время использования" программа не сможет "шпионить" за владельцем гаджета в фоновом режиме. Появится и возможность выдачи "разового пропуска" только для текущего сеанса работы программы. В этом случае подтверждать его доступ придется каждый раз.

Ожидается, что подобная мера не только позволит ограничить количество утечек конфиденциальных данных к рекламодателям, но и позволит предотвратить "шпионскую" деятельность вредоносных программ, способных следить за пользователем в фоновом режиме.

Когда выйдет Android 11

Точная дата релиза финальной версии Android 11 разработчиками еще не объявлена – сейчас мобильная ОС находится на стадии предварительного тестирования.

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