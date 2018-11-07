Android 9 Pie для Huawei: какие смартфоны первыми получат обновление
Уже с 10 ноября компания Huawei для нескольких своих смартфонов начнет распространять стабильную сборку EMUI 9.0, в основе которой лежит Android 9 Pie.
Об этом официальные представители китайского производителя сообщили на страницах корпоративного блога в социальной сети Weibo.
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Всего в первую волну обновления программного обеспечения войдут 9 аппаратов, относящихся к числу флагманов Huawei и Honor предыдущих поколений.
Заметим, в отличие от большинства конкурентов, Huawei намерена одновременно выпустить апдейт для смартфонов, которые вышли не только в этом, но и в прошлом году.
Какие смартфоны Huawei получат обновление до Android 9 Pie?
— Huawei P20
— Huawei P20 Pro
— Huawei Mate 10
— Huawei Mate 10 Pro
— Huawei Mate 10 Porsche Design
— Huawei RS Porsche Design
— Honor 10
— Honor V10
— Honor Play
Android 9 Pie для смартфонов Huawei начнет распространяться с 10 ноября
Что нового ожидается в EMUI 9.0?
Как убеждают в компании Huawei EMUI 9.0 является одним из самых значимых обновлений фирменной оболочки за последнее время. Так, разработчики компании проделали большую работу по оптимизации пользовательского интерфейса совместимых аппаратов, повысив их производительность в подавляющем большинстве сценариев использования, и обеспечили большую гладкость во время смены кадров. Кроме того, содержит обновления усовершенствованное меню многозадачности, адаптивные режимы контроля за расходом ресурса аккумулятора и подстройка яркости дисплея, продлевающие время автономной работы устройств. В то же время продвинутый режим графического процессора Турбо 2.0 повышает производительность графического сопроцессора совместимых смартфонов, увеличивая тем самым их быстродействие в играх.
К слову, недавно прямой конкурент Huawei компания Xiaomi также обнародовала список смартфонов, которые получат актуальные прошивки MIUI на основе последнего Android Pie.
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