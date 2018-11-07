Android 9 Pie для Huawei: какие смартфоны первыми получат обновление

50 Читати новину українською
Huawei назвала дату выхода Android 9 Pie для 9 своих смартфонов
Huawei назвала дату выхода Android 9 Pie для 9 своих смартфонов / Соцсети

Уже с 10 ноября компания Huawei для нескольких своих смартфонов начнет распространять стабильную сборку EMUI 9.0, в основе которой лежит Android 9 Pie.

Об этом официальные представители китайского производителя сообщили на страницах корпоративного блога в социальной сети Weibo.

Читайте также: Google хочет отказаться от бренда Android, – источник

Всего в первую волну обновления программного обеспечения войдут 9 аппаратов, относящихся к числу флагманов Huawei и Honor предыдущих поколений.

Заметим, в отличие от большинства конкурентов, Huawei намерена одновременно выпустить апдейт для смартфонов, которые вышли не только в этом, но и в прошлом году.

Какие смартфоны Huawei получат обновление до Android 9 Pie?

— Huawei P20
— Huawei P20 Pro
— Huawei Mate 10
— Huawei Mate 10 Pro
— Huawei Mate 10 Porsche Design
— Huawei RS Porsche Design
— Honor 10
— Honor V10
— Honor Play

Android 9 Pie для смартфонов Huawei начнет распространяться с 10 ноября

Что нового ожидается в EMUI 9.0?
Как убеждают в компании Huawei EMUI 9.0 является одним из самых значимых обновлений фирменной оболочки за последнее время. Так, разработчики компании проделали большую работу по оптимизации пользовательского интерфейса совместимых аппаратов, повысив их производительность в подавляющем большинстве сценариев использования, и обеспечили большую гладкость во время смены кадров. Кроме того, содержит обновления усовершенствованное меню многозадачности, адаптивные режимы контроля за расходом ресурса аккумулятора и подстройка яркости дисплея, продлевающие время автономной работы устройств. В то же время продвинутый режим графического процессора Турбо 2.0 повышает производительность графического сопроцессора совместимых смартфонов, увеличивая тем самым их быстродействие в играх.

К слову, недавно прямой конкурент Huawei компания Xiaomi также обнародовала список смартфонов, которые получат актуальные прошивки MIUI на основе последнего Android Pie.

Больше новостей, касающихся событий мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Huawei Техно Смартфоны Android
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
6 ноября 21:03 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
552
Сколько зарабатывают топ-менеджеры IT в Украине: инфографика
6 ноября 11:12 Сколько зарабатывают топ-менеджеры IT в Украине: инфографика
275
Лучшие игры октября 2018: обзор Red Dead Redemption, Call of Duty: Black Ops 4
4 ноября 20:02 Лучшие игры октября 2018: обзор Red Dead Redemption, Call of Duty: Black Ops 4
Анастасія Можаровська 304
Какие смартфоны Xiaomi имеют модуль NFC и почему это нужно
4 ноября 16:03 Какие смартфоны Xiaomi имеют модуль NFC и почему это нужно
Блог Медіа 975
Люди будут работать на Марсе и возвращаться на Землю – в NASA тестируют новую технологию
2 ноября 23:03 Люди будут работать на Марсе и возвращаться на Землю – в NASA тестируют новую технологию
486
Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
1 ноября 12:00 Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
Артем Овдієнко 420
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук