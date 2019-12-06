Android может унаследовать самый плохой недостаток iPhone

В операционной системе Android вскоре может появиться такой же недостаток, как и у ее главного конкурента – iOS. Google может начать блокировать установленных из других источников приложения.

В рамках проекту APK Insight авторы ресурса разобрали последнюю версию программы Google Play Store, загруженную компанией и обнаружили интересные факты, сообщает 9to5Google.

Интересно: В новом Android 11 Google наконец реализует долгожданную функцию

Что обнаружили в коде приложения

Приложение Google Play Store получил на этой неделе обновление до версии 17.8.14. В коде разработчики нашли подготовку к появлению пока не внедренной функции Advanced Protection – блокировка сообщений.

В рамках программы Advanced Protection Program система может начать блокировать на устройствах с Android приложения, установленные из посторонних источников. Проще говоря, приложения можно будет устанавливать только из Google Play.



Android будет блокировать приложения установленные из других источников

Она будет действовать для пользователей Advanced Protection и приложения из других источников будут блокироваться, если на устройстве включен хотя бы один аккаунт в рамках программы.

Вполне возможно, что Google не пойдет на крайние меры и предложит какую-то альтернативу для тех, кому требуется установка приложений не из Google Play. Например, вместо простого блокирования, будет требовать просканировать такие приложения с помощью Play Protect.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно