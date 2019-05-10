Android Q получит гендерно-нейтральные эмодзи: как они выглядят

Компания Google решила добавить к новому поколению операционной системы Android Q гендерно-нейтральные эмодзи. 53 новые эмодзи уже доступны на смартфонах Pixel в бета-версии. Но вскоре компания добавит их во все телефоны Android Q.

Как сообщает издание The Verge, количество эмодзи увеличилось до 3 тысяч. Первые 176 символов выпустили в 1999 году.

Читайте также: Экс-сотрудник Google рассказал о заговоре YouTube против Internet Explorer

Google пошла на такой шаг, чтобы упростить клавиатуру с помощью более универсальных символов.

С созданием возникли некоторые проблемы

Какие проблемы возникли у разработчиков. Некоторые из них являются абсолютно новыми персонажами, а другие получили новые расы и гендерные комбинации для существующих смайликов.

Одна из проблем при создании подобных смайлов заключается в том, что сейчас практически невозможно включить все возможные сочетания тона кожи и пола в смайлы.

Другая проблема заключается в том, что дизайны смайликов иногда имеют разные гендеры, когда основной стандарт Unicode не определяет их. Например, дизайн Google для мужчины в сауне — женский, но на iOS персонаж — мужской. То есть, во время отправки смайлика его пол может измениться.

Что известно о Android Q?

8 мая Google официально представила новое поколение операционной системы. Разработчики добавили несколько новых функций. Например, функция Live Caption, которая превращает язык в текст. Еще одна интересная новинка — Smart Reply. Она встроена в систему сообщений, поэтому любое приложение сможет предлагать ответы в уведомлениях, а также прогнозировать следующее действие пользователя.



Производитель добавил новый режим фокусировки, который поможет сосредоточиться на чем-то конкретном, не отвлекаясь на другое. Перечень смартфонов, которые вскоре получат обновление — по ссылке.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно