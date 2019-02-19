Android-смартфоны шпионят за пользователями даже после запрета

42 Читати новину українською
Android-смартфоны продолжают шпионить
Android-смартфоны продолжают шпионить / akket.com

Большое количество Android-смартфонов продолжают нарушать запрет сбора информации о пользователе. Это доказывают исследования Международного института компьютерных наук.

Как пишет tehnot.com, много приложений могут отслеживать действия пользователя, используя так называемые идентификаторы.

Исследователи убеждены, что продолжают шпионить 17 тысяч приложений.

Читайте также: Google ослабит свой контроль над Android-устройствами: детали

Как это происходит. Существует "легальный" рекламный индикатор, уникальный, который используют для подбора рекламных объявлений. Но есть и так называемые постоянные идентификаторы, связанные с устройством: MAC-адрес, IMEI и идентификатор Android.

"Конфиденциальность исчезает, когда приложения собирают постоянные идентификаторы", – рассказал исследователь Серж Егельман.

Политика Google предусматривает, что можно собирать идентификаторы, но нельзя их комбинировать. А по информации Международного института компьютерных наук, всего треть приложений используют только один тип идентификаторов.

Реакция Google. Компании Google о проблеме известно. Там уже отреагировали на результат исследования и приняли меры в отношении некоторых разработчиков приложений.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Сутки на фронте: оккупанты на Донбассе понесли большие потери
сегодня
383
Теги: Скандал Android Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Google ослабит свой контроль над Android-устройствами: детали
17 февраля 20:04 Google ослабит свой контроль над Android-устройствами: детали
451
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
14 февраля 08:55 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 307
Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
12 февраля 16:02 Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
Борис Немировський 404
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетный смартфон, который поражает своей автономностью
12 февраля 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетный смартфон, который поражает своей автономностью
279
Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году
10 февраля 20:03 Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году
841
Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
9 февраля 20:03 Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
943
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук