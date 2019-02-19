Android-смартфоны шпионят за пользователями даже после запрета

Большое количество Android-смартфонов продолжают нарушать запрет сбора информации о пользователе. Это доказывают исследования Международного института компьютерных наук.

Как пишет tehnot.com, много приложений могут отслеживать действия пользователя, используя так называемые идентификаторы.

Исследователи убеждены, что продолжают шпионить 17 тысяч приложений.

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Как это происходит. Существует "легальный" рекламный индикатор, уникальный, который используют для подбора рекламных объявлений. Но есть и так называемые постоянные идентификаторы, связанные с устройством: MAC-адрес, IMEI и идентификатор Android.

"Конфиденциальность исчезает, когда приложения собирают постоянные идентификаторы", – рассказал исследователь Серж Егельман.

Политика Google предусматривает, что можно собирать идентификаторы, но нельзя их комбинировать. А по информации Международного института компьютерных наук, всего треть приложений используют только один тип идентификаторов.

Реакция Google. Компании Google о проблеме известно. Там уже отреагировали на результат исследования и приняли меры в отношении некоторых разработчиков приложений.

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