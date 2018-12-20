Android-устройства атаковал новый вирус

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В Google Play заметили новый вирус
В Google Play заметили новый вирус / pixelmedia.bg

Устройства на базе операционной системы Android поразил новый вирус, который стремительно разряжает их аккумулятор. Опасная программа была обнаружена в магазине приложений Google Play.

Об этом информирует pingvin.pro.

Вирус, получивший название Andr/Clickr-AD, был встроен в десятки приложений, которые скачали более 2 миллионов раз.

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Суть вируса заключается в генерации постоянного перехода по рекламным ссылкам. При этом, вирус игнорирует любые действия владельца устройства. Поэтому из-за постоянной активности вируса заряд батареи устройства стремительно падает.

В Google о проблеме знают и говорят, что зараженные приложения удалили из магазина.

Избавиться от вируса можно только "подняв" систему к заводским настройкам.

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Теги: Техно Android Интернет
Источник: Техно
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