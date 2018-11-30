Android-устройства получат "магию Apple"

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Android-устройства получат функции iOS
Android-устройства получат функции iOS / unsplash

Компания Google продолжает развивать операционную систему Android и делает из нее достойного конкурента iOS. Отныне устройства, которые работают под управлением операционки от поискового гиганта, получат возможность подключать Bluetooth-устройства, когда их подносят к смартфону.

Об этом сообщает Geekon.

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В первую очередь, новая функция Android, которая получила название Fast Pairing, будет использоваться для бесшовного подключения беспроводных гарнитур с кейсами, моду на которые задала корпорация Apple, после релиза AirPods. Ранее Google уже запускала функцию в тестовом режиме, однако поддерживали такое подключение только смартфоны и наушники фирменного производства поискового гиганта – Google Pixe и Google Pixel Buds соответственно.

Теперь же компания официально подтвердила массовый релиз функции Fast Pairing в ближайшем накопительном обновлении для всех смартфонов, работающих на базе системы версии не ниже Android 6.0.

via GIPHY

Кроме фирменных беспроводных наушников Google, в новой функции будут поддерживаться гарнитуры и портативные колонки от других производителей, а именно: Libratone Q Adapt On-Ear и Plantronics Voyager 8200, Jaybird, Anker, Bose и еще несколько менее брендово-известных Bluetooth-устройств.

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Теги: Техно Гаджеты iOS Android Google Apple
Источник: Техно
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