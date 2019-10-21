Анонсировали мини-джакузи для мужских гениталий: фото и цена (18+)

Американский стартап создал мини-джакузи для мужских гениталий. Устройство получило название Testicuzzi и уже готовится к продаже.

Как появилась идея создания необычного девайса? Идея создать джакузи для мошонки зародилась во время "забавной дискуссии", пишут авторы Testicuzzi.

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Они обсуждали тенденции в свиданиях и выпивке, пока не заговорили о забавных гаджетах для мужчин. Идею, которая понравилась всем, американцы запомнили и решили воплотить в жизнь. Таким образом появились первые 3D-макеты ванны.

Testicuzzi в золоте стоимостью четверть миллиона гривен

Главная цель Testicuzzi – расслабить мужчину после долгого рабочего дня. Для этого устройство оснастили мягкой силиконовой подушкой для пениса и системой, которая часами может пускать пузыри: нужна лишь пара батареек.

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Цена и дата старта продаж. Testicuzzi можно купить в черном или белом цвете за 40 долларов (около 1 000 гривен). Есть и премиальная версия, выполненная из золота 14 карат, которая стоит 10 тысяч долларов (около 250 400 гривен). Доставлять мини-джакузи начнут с 10 декабря.

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