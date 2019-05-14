Анонсировали первый в мире гибкий ноутбук – Lenovo ThinkPad X1: фото

Компания Lenovo анонсировала новую модель ноутбука линейки ThinkPad X1. Главной особенностью новинки стал гибкий сенсорный дисплей, с помощью которого пользователи смогут переключаться между режимами: планшет, лэптоп и даже миниатюрный моноблок на Windows 10.

Характеристики. Как сообщает The Verge, новинка получила гибкий OLED-дисплей диагональю 13,3-дюйма с разрешением 2K и соотношением сторон 3: 2. В развернутом состоянии устройство можно использовать как планшет или монитор при подключении Bluetooth-клавиатуры.

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При сгибании пополам в распоряжении пользователя оказываются два 9,6-дюймовых дисплея: в таком положении устройство превращается в классический лэптоп с поддержкой сенсорного ввода, включая совместимость с комплектным стилусом Wacom.

Как работает первый в мире гибкий ноутбук Lenovo ThinkPad X1 – смотрите видео

Устойчивость конструкции обеспечивает вес встроенного аккумулятора, расположенного в правой части корпуса. Его емкость не сообщается, но по заявлению производителя, новинка способна сохранять автономность "в течение всего дня". Вес ноутбука, по имеющейся информации, составляет чуть меньше одного килограмма.



Lenovo представит первый в мире гибкий ноутбук

Подробные технические характеристики гибкого аппарата Lenovo не раскрывают: известно лишь, что новинка будет построена на базе процессора Intel под управлением Windows 10.

Особенности. Чехол-подставка, который входит в комплект, позволит устанавливать гаджет на столе в развернутом виде для работы в режиме настольного ПК.



Выход Lenovo ThinkPad X1 запланировали на 2020 год

Также подтверждено наличие двух портов USB Type-C для зарядки, стереодинамиков и инфракрасной камеры для авторизации с помощью Windows Hello.



Lenovo ThinkPad X1 поддерживает три режима работы

Дата выхода и цена. Представители вендора сообщили, что анонс гибкого ThinkPad X1 состоится в 2020 году: сейчас проводится тестирование надежности шарниров дисплея. Ожидаемая цена гибкого ноутбука не объявлена.

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