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Анонсировали смартфон на базе операционной системы Linux: детали

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PinePhone: характеристики и цена уникального смартфона / Фото из открытых источников

Через четыре месяца после анонса первой версии Linux-смартфона PinePhone его разработчики объявили о старте предварительных заказов на обновленную версию девайса. Созданный в сотрудничестве с группой энтузиастов UBports, смартфон под управлением Ubuntu сохранил доступную цену своего предшественника.

Для кого этот смартфон

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PinePhone ориентирован в первую очередь на программистов и опытных пользователей, которых интересует полноценная десктопная ОС на смартфоне. Однако версия аппарата PinePhone UBports Community Edition получила большое количество программных исправлений и улучшений по сравнению с моделью Braveheart, предназначенной для разработчиков, передает SlashGear.

Характеристики

Новинка построена на базе 4-ядерного процессора Allwinner A64 с графическим ускорителем Mali 400-MP2. Смартфон получил 5,95-дюймовый дисплей с разрешением 1440х724 пикселей, 16 ГБ встроенной памяти eMMC и 2 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR3.

Обзор смартфона PinePhone – смотрите видео

За съемку у смартфона отвечают две камеры: 5-мегапиксельная основная и фронталка с разрешением сенсора 2 Мп. Еще одной отличительной чертой устройства стал съемный аккумулятор емкостью 3000 мАч.

Цена

Работает смартфон под управлением операционной системы Ubuntu Touch. Производитель оценил новинку в 150 долларов (около 4200 гривен по курсу состоянию на 3 апреля 2020 года) по условиям предварительного заказа. Первые поставки PinePhone UBports Community Edition запланированы на май 2020 года.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны
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