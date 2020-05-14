Анонсировано переиздание всей трилогии Mafia: трейлер

2K Games наконец положила конец всем слухам и домыслам в отношении ремастера Mafia, который уже несколько месяцев активно обсуждается в сети. Оказывается, нас ждет Mafia Trilogy – сборник переизданий всех частей культовой гангстерской серии.

В коротеньком 30-секундном тизере слышны голос Томми, Вито и Линкольна – все герои трех частей Mafia высказываются о семье. При этом, судя по трейлеру, первая часть может получить настоящий ремейк. Если, конечно, 2K Games не сделала красивую картинку для тизера, ограничившись минимальными косметическими улучшениями визуальной части проекта.

Не пропустите Цена подписки PlayStation Plus для украинцев изменилась

Тизер переиздания трилогии Mafia:

Тем временем в Microsoft Store уже появилась страница Mafia II: Definitive Edition. Судя по дате, указанной в карточке игры, ее выход состоится уже 19 мая. Как раз 19 мая и запланирован полноценный анонс обновленной трилогии.

Уже через неделю никаких сомнений относительно содержания сборника и даты его релиза остаться не должно. Ждать осталось совсем недолго.

Франшиза Mafia

Напомним, что первая часть игры – Mafia: The City Of Lost Heaven появилась в далеком 2002 году и снискала бешеную популярность. Игра переросла в франшизу – Mafia II вышла в 2010 году, однако получила уже не такие лестные отзывы из-за того, что была существенно урезана в процессе разработки.

Третья часть франшизы увидела свет в 2016 году и понравилась еще меньшему количеству людей. Удастся ли авторам вернуть благосклонность геймеров благодаря перевыпуску трех игр серии сразу -сможем узнать совсем скоро.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно