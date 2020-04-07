AnTuTu показала свежий рейтинг производительности смартфонов среднего ценового сегмента

Авторы популярного бенчмарка AnTuTu, предназначенного для тестирования мощности железа мобильных устройств, опубликовали мартовский рейтинг наиболее производительных смартфонов, представленных в среднем ценовом сегменте.

Возглавил список гаджет на базе мобильной платформы MediaTek, существенно оторвавшись от конкурентов, сообщает Giszmochina.

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Рейтинг AnTuTu

На первой строчке списка разместился OPPO Reno3 5G, получил чип MediaTek Dimensity 1000L с поддержкой сетей пятого поколения. Аппарат, оснащенный 8/128 ГБ сумел набрать 407 340 баллов. Второе место занял Vivo X30 5G, ощутимо уступил лидеру: результат смартфона с процессором Exynos 980, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составил 326 822 балла. Замыкает топ-3 модель Redmi K30 5G, оснащен процессором Snapdragon 765G – с конфигурацией памяти 8/128 ГБ он "выбил" в бенчмарке 324 717 баллов.



Рейтинг среднеценовых смартфонов отAnTuTu

В первую десятку также попали смартфоны Huawei Nova 6 SE, Honor 9X, Honor 20S, Oppo Reno 3 Pro 5G, Huaweinova 5i Pro и Honor 9X Pro. Средний результат этих моделей варьируется в пределах 300 000 – 320 000 баллов AnTuTu. Бестселлер Redmi Note 8 Pro с процессором Helio G90T занимает последнюю, десятую строчку с результатом 289 257 баллов.

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