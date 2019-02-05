Игру Apex Legends представили официально: трейлер и системные требования "королевской битвы"

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Игра Apex Legends - цена, системные требования, видео трейлера
Apex Legends: сюжет, трейлер, системные требования / Фото из свободных источников

Компания Electronic Arts представила Apex Legends – бесплатный шутер в жанре "королевской битвы" во вселенной Titanfall. Игра уже доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One. На персональных компьютерах она распространяется только через сервис Origin.

Декабрь разрабатывает Respawn Entertainment – студия, ответственная за основные игры серии Titanfall. Respawn и EA утверждают, что Apex Legends поднимает планку жанра "королевской битвы" на новый уровень своими нововведениями, такими как "маяки возрождения, умная система связи, продвинутый игровой инвентарь, а также совершенно новый способ высадки на поле боя".

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Сюжет Apex Legends

Действие Apex Legends происходит во вселенной Titanfall, а основные механики пришли непосредственно из второй части. Стоит также отметить, что никаких Титанов (огромных боевых роботов) в бою не будет.

Apex Legends
Скриншот с игры Apex Legends

Игореве процесс Apex Legends

Apex Legends представляет собой условно-бесплатную "королевскую битву" на 60 человек, разбитых на команды по три. В отличие от других "королевских сражений" здесь перед матчем вы можете выбрать одного из 8 уникальных персонажей ("легенд") – каждый со своими способностями и ролью в команде.

Apex Legends
Скриншот с игры Apex Legends

Также в Apex Legends до начала матча можно выбрать место высадки, а напарников разрешено возрождать. Для улучшения коммуникации внутри команды внедрена система "пинг" – нажатием одной кнопки союзники могут сообщать друг другу о нахождении лута или противников.

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Нельзя не упомянуть и интеллектуальную систему инвентаря, которая при подборе автоматически прикрепит снаряжение на соответствующие и подходящие ему типы оружия.

Минимальные системные требования Apex Legends

  • Операционная системаWindows 10 (64-бит)
  • ПроцессорIntel Core i3-6300 (3,8 ГГц) / AMD FX-4350 (4,2 ГГц)
  • ВидеокартаNVIDIA GeForce GT 640 (1 ГБ) / AMD Radeon HD 7700 (1 ГБ)
  • Оперативная память6 ГБ
  • Свободное место на жестком диске30 ГБ

 

Рекомендуемые системные требования Apex Legends

  • Операционная системаWindows 10 (64-бит)
  • ПроцессорIntel Core i5-3570K (3,8 ГГц) / аналогичный от AMD
  • ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 970 (8 ГБ) / AMD Radeon R9 290 (8 ГБ)
  • Оперативная память8 ГБ
  • Свободное место на жестком диске30 ГБ

 

Старт первого сезона Apex Legends состоится в марте. Тогда же в игре появится Боевой Пропуск, что открывает доступ к эксклюзивным косметическим предметам.

Трейлер игры Apex Legends – смотрите видео

Шутер будет использовать сезонную модель – каждый тематический сезон будет привносить новый контент в виде оружия, персонажей, образов и прочего.

Геймплейный трейлер игры Apex Legends – смотрите видео

Цена Apex Legends

Сейчас на всех платформах: PC, PlayStation 4 и Xbox One игра распространяется бесплатно. Однако за дополнение придется платить отдельно.

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Теги: Цены Техно Electronic Arts Игры
Источник: 24 Канал
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