Аппарат InSight прислал первое "селфи" с Марса
Космический аппарат InSight, который приземлился на планете Марс 26 ноября, прислал на Землю свое первое «селфи» с красной планеты. На фотографии видно научные приборы и штанги датчиков погоды.
Об этом говорится на официальном сайте NASA.
Чтобы сделать это фото аппарат использовал роботизированную руку.
Читайте также: Зонд InSight прислал первые фото с Марса
Сначала инженеры должны принять решение, где в этом рабочем пространстве следует разместить приборы космического корабля. Далее роботизированной руке предоставят команду тщательно установить сейсмометр (SEIS) и датчик теплового потока в избранных местах. Оба лучше всего работают на ровной поверхности, и инженеры хотят избегать установки их на камнях.
Это особенно важно, ведь между камней могли пострадать инструменты, которые использует аппарат для работы.
Фото сделано с помощью роботизированной руки
Что такое InSight?Это космический апорт, который NАSA запустил 5 мая. 26 ноября космический аппарат InSight совершил посадку на поверхность Марса. На борту InSight есть два основных инструмента – буровой зонд и набор сверхточных сейсмографов, с помощью которых исследователи планируют изучать толчки внутри планеты и узнать, какие из них вызваны естественными колебаниями, а какие – падениями метеоритов из вне.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно