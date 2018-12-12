Аппарат InSight прислал первое "селфи" с Марса

Космический аппарат InSight, который приземлился на планете Марс 26 ноября, прислал на Землю свое первое «селфи» с красной планеты. На фотографии видно научные приборы и штанги датчиков погоды.

Об этом говорится на официальном сайте NASA.

Чтобы сделать это фото аппарат использовал роботизированную руку.

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Сначала инженеры должны принять решение, где в этом рабочем пространстве следует разместить приборы космического корабля. Далее роботизированной руке предоставят команду тщательно установить сейсмометр (SEIS) и датчик теплового потока в избранных местах. Оба лучше всего работают на ровной поверхности, и инженеры хотят избегать установки их на камнях.

Это особенно важно, ведь между камней могли пострадать инструменты, которые использует аппарат для работы.



Фото сделано с помощью роботизированной руки

Что такое InSight?Это космический апорт, который NАSA запустил 5 мая. 26 ноября космический аппарат InSight совершил посадку на поверхность Марса. На борту InSight есть два основных инструмента – буровой зонд и набор сверхточных сейсмографов, с помощью которых исследователи планируют изучать толчки внутри планеты и узнать, какие из них вызваны естественными колебаниями, а какие – падениями метеоритов из вне.

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