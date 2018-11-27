Аппарат InSight совершил посадку на Марсе

Американский космический зонд InSight совершил посадку на Марсе в районе нагорья Элизий. Аппарат уже успел сделать один снимок планеты.

Об этом сообщается в официальном Twitter миссии.

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Посадка произошла в 21:54 по Киевскому времени. Впоследствии аппарат послал на Землю радиосигнал и раскрыл солнечные батареи.

WHOOSH! My parachute is out. Time to say goodbye to my heat shield and stretch my legs. #MarsLanding pic.twitter.com/TmcRoB94fU — NASAInSight (@NASAInSight) 26 листопада 2018 р.

Time to fire up my rockets for final descent. Less than a minute to touchdown! #MarsLanding pic.twitter.com/1i7Y2tkcRW — NASAInSight (@NASAInSight) 26 листопада 2018 р.

Зонд уже успел сделать один снимок планеты.

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa — NASAInSight (@NASAInSight) 26 листопада 2018 р.

Что известно о миссии InSight?Аппарат InSight стартовал с Земли 5 мая 2018. InSight изучать уровень сейсмической активности, особенности внутреннего строения планеты и ее температуру, а также отслеживать падение метеоритов и погоду на Марсе.



Посадка на Марсе – один из самых сложных этапов миссии, поскольку высока вероятность краха модуля. Так произошло с европейским аппаратом Schiaparelli разбившегося в 2016 году.

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