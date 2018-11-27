Аппарат InSight совершил посадку на Марсе

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Зонд InSight
Зонд InSight / NASA

Американский космический зонд InSight совершил посадку на Марсе в районе нагорья Элизий. Аппарат уже успел сделать один снимок планеты.

Об этом сообщается в официальном Twitter миссии.

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Посадка произошла в 21:54 по Киевскому времени. Впоследствии аппарат послал на Землю радиосигнал и раскрыл солнечные батареи.

Зонд уже успел сделать один снимок планеты.

Что известно о миссии InSight?Аппарат InSight стартовал с Земли 5 мая 2018. InSight изучать уровень сейсмической активности, особенности внутреннего строения планеты и ее температуру, а также отслеживать падение метеоритов и погоду на Марсе.

Посадка на Марсе – один из самых сложных этапов миссии, поскольку высока вероятность краха модуля. Так произошло с европейским аппаратом Schiaparelli разбившегося в 2016 году.

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Теги: Марс NASA Техно Космос
Источник: 24 Канал
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