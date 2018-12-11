Аппарат OSIRIS-REx нашел на астероиде Бенну следы воды

Космический аппарат OSIRIS-REx обнаружил следы воды на исследуемом астероиде Бенну. Речь идет о "гидросодержащих минералах".

Про це повідомили у NASA.

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Отмечается, что о наличии следов воды на астероиде Бенну свидетельствуют данные, собранные двумя спектрометрами автоматической станции OSIRIS-REx. Эти приборы выявили наличие гидроксилов, или водных остатков.

Специалисты, привлеченные к поддержке миссии аппарата OSIRIS-REx, подозревают, что гидроксилы есть на астероиде Бенну повсюду. Это означает, что, вероятно, когда-то в прошлом вода присутствовала на большем астрономическом объекте, от которого откололся астероид Бенну. Эксперты подчеркнули, что из-за малых размеров на самом астероиде воды в жидком виде не было.

Data collected by @OSIRISREx's approach to asteroid #Bennu has revealed water locked inside. The mission team aimed three instruments towards Bennu during the approach and began making these first scientific observations. Learn more: https://t.co/LMoKD9KGml #AGU18 pic.twitter.com/xp6P4CveV5 — NASA (@NASA) 10 грудня 2018 р.

Что известно о программе OSIRIS-REx?Зонд, выведен в космос в сентябре 2016 года. Аппарат оснащен рядом приборов, среди которых фотокамеры, спектрометры и лазерные высотомеры. Аппарат пролетел 2,2 миллиона километров и 3 декабря приблизился к астероиду Бенну на 19 километров. Планируется, что впоследствии будет осуществлена ​​операция по захвату земли на астероиде с помощью руки-манипулятора, управляемой специальным пневматическим устройством. Сотрудники NASA рассчитывают собрать от 60 граммов до 2 килограммов грунта с поверхности объекта.



Одна из главных целей этого проекта – получение новых данных о строении и составе астероидов, представляющих потенциальную опасность для нашей планеты. Впоследствии эти сведения могут быть использованы при организации специальных миссий по предотвращению астероидной угрозы. Предполагается, что пробу грунта на астероиде аппарат возьмет в середине 2020 года. А возвращение на Землю капсулы зонда запланировано на сентябрь 2023 года.

Что известно об астероиде Бенну?Его классифицируют как углеродный астероид спектрального класса В. Такие астероиды могли быть источником обеспечения сложных органических соединений и воды для молодой Земли. Орбиты Земли и Бенну пересекаются – вероятность столкновения с нашей планетой оценена в один до 4 тысяч. 10 декабря 2018 в NASA сообщили, что на поверхности астероида найдены следы воды, которая могла присутствовать в жидком виде на большем объекте от которого откололся астероид.

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