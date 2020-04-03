Аппараты ИВЛ от Илона Маска могут навредить: почему и что с ними не так

Недавно Илон Маск в своем твиттере предложил обеспечить аппаратами для искусственной вентеляции легких больницы, по просьбе. Впрочем СМИ сообщают, что аппараты Маска могут больше навредить, чем помочь.

Об этом сообщило издание The Week подчеркнув, что аппараты, которые предлагает Илон Маск недостаточно мощные для использования в реанимации.

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Что не так с аппаратами Илона

По сути аппараты, которые предложил глава Tesla являются аппаратами БИПАП и используются для неинвазивной вентиляции легких. Такие устройства обычно используют для лечения апноэ.

Однако врачам нужны именно аппараты для инвазивной вентиляции, которые помогают доставлять кислород в легкие. Именно их сейчас пытаются достать правительства всех стран.

Как утверждает издание чиновники системы здравоохранения предостерегали против использования подобных аппаратов на пациентах, больных COVID-19, поскольку они могут способствовать распространению вируса.

Ранее в Tesla приняли решение наладить собственное производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Для этого переоборудовали закрытый завод Gigafactory 2 в штате Нью-Йорк.

К слову, на твит Илона откликнулись Ульяна Супрун и посольство Украины в США. Однако ни Маск, ни Tesla пока не ответили на запросы.

Стоит отметить, что на этой неделе Маск уже передал 40 аппаратов из обещанной тысячи нескольким больницам Нью-Йорка. Сам же он ранее отмечал, что паника связанная с распространением коронавируса может оказаться опаснее, чем сам вирус.

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