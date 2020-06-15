За последние два года Apple получила уже несколько патентов на гибкие устройства, а в сети не раз появлялась информация о разработке фирменных гибких экранов. Теперь же авторитетный отраслевой инсайдер Джон Проссер намекнул, что компания уже готовится к производству первой гибкой модели iPhone.

В своем твиттере Проссер "дважды подмигнул" по просьбе подписчиков подтвердить информацию о том, что Apple работает над гибким смартфоном.

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Стоит добавить, что непосредственно сетевой источник не заявил о скором выпуске "яблочной" жабки. Ранее в этом году профессор Уильям Лакурс, который специализируется на разработке специального стекла, заявил, что складной iPhone может появиться в течение следующих 12-18 месяцев. Его утверждение основывалось на заявлении американской компании Corning Incorporated.



Apple работает над гибким iPhone

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Подготовки к массовому производству гибких смартфонов

Производитель стекла Gorilla Glass уже сообщал, что если "все пойдет хорошо", новое поколение гибкого покрытия, устойчивого к царапинам, должно появиться на рынке уже в 2021 году. Такая технология позволит Apple и другим компаниям выпускать гаджеты с гибкими дисплеями высокого качества. Представители "яблочной" корпорации заявление инсайдера пока не прокомментировали.