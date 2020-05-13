Apple решила вернуть работников в офис: в чем причина

В отличие от других технологических компаний, корпорация Apple решила вернуть некоторых работников в офис. Причем это касается их рабочих по всему миру.

Как передает издание Bloomberg, речь идет о работниках Apple, задачи которых не могут быть выполнены удаленно.

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К офисной работе люди начнут возвращаться уже в июле. Об этом менеджеры Apple уже начали информировать своих коллег.

Кого возвращают в офис

В первую очередь к работе должны вернуться сотрудники, занимающиеся управлением центрами обработки данных и развертыванием программного обеспечения. Также на работу вернутся люди, задействованные в разработке продукции, ее тестировании, ведь их деятельность требует доступа к локальным лабораториям Apple. Вернутся к офисной работе и менеджеры по продажам.

А вот разработчики программного обеспечения для продуктов Apple наиболее вероятно продолжат работать удаленно, по крайней мере до тех пор, пока риск передачи коронавируса не спадет.

Могут возникнуть проблемы

Apple вынуждена ускорить процесс работы, в частности над новым поколением iPhone, ведь задержка с выпуском новой линейки может привести к серьезным убыткам.

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Эксперты из Goldman Sachs прогнозируют, если iPhone 12 выпустят хотя бы в ноябре (премьера была запланирована на сентябрь), то это может привести к потере Apple 18 миллиардов долларов. Таким образом, это снизит продажи Apple iPhone на 14% в годовом исчислении.

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