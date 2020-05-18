Apple выпустит принципиально новый гаджет в 2022 году

Аналитики считают, что в 2022 году Apple покажет принципиально новое для себя устройство – гарнитура дополненной и виртуальной реальности. У нового гаджета будет собственная операционная система и управление голосом и жестами для коммуникации с окружающей средой. Компания намерена доказать, что не потеряла способность выпускать революционные продукты.

Если верить эксперту Ко Минчи, появление такого устройства ознаменует начало новой, "пост-айфоновой" эпохи в истории Apple, пишет BI. AR/VR очки получат собственную операционную систему и ряд революционных интерфейсов.

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Ко Минчи – аналитик TF International Securities – неоднократно точно предусматривал сроки появления различных продуктов Apple в прошлом. В целом его информация совпадает с данными о секретном совещании сотрудников, которое прошло в ноябре прошлого года – тогда было сказано, что компания выпустит в 2022 году гарнитуру, напоминающую Oculus Quest.

Какими будут VR/AR очки от Apple

Ожидается, что устройство от Apple станет первым шагом к появлению более тонких и изощренных разумных очков, которые придут на смену айфонам лет через десять. Впрочем, официальных комментариев со стороны руководства компании не поступало.

Известно, что очки должны поддерживать технологии дополненной и виртуальной реальности и будут позиционироваться как развлекательное, коммуникационное и игровое устройство. В них будет камера, позволяющая пользователю взаимодействовать с окружающей средой.



Дизайнерское видение VR/AR-очков Apple

Несмотря на то, что Apple никогда не обсуждает будущие продукты до того, как они готовы, глава компании Тим Кук неоднократно высказывал интерес к дополненной реальности. Кроме того, Apple предлагает разработчикам инструменты ARKit для создания AR-приложений для iPhone и iPad, а недавно Apple приобрела VR-стартап NextVR.

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