Apple Watch лишили одной важной функции
Недавно компания Apple анонсировала новую версию операционной системы watchOS 7 для своих фирменных умных часов Apple Watch. Однако, вместе с новыми функциями обновление лишит пользователей одной популярной услуги.
Как сказано на официальном сайте Apple, речь идет о функции Force Touch.
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Как известно, в watchOS 7 пользователи могли сильнее нажимать на дисплей, чтобы изменить циферблат или отобразить скрытое меню.
Однако, уже с обновлением до watchOS 7 Force Touch не будет.
Компания сделала ранее скрытые пункты меню доступными на соответствующем экране или экране настроек. Функция длительного нажатия, очевидно, тоже исчезнет.
Почему разработчики решили убрать поддержку этой функции в компании не объясняют. Возможно, дело в упрощении конструкции.
Детали о watchOS 7
Во время презентации watchOS 7 Apple назвала несколько интересных функций, которые вскоре получат модели Apple Watch 3 и новые версии. Среди нововведений:
- Система обнаружения мытья рук – часы подскажут как долго следует мыть руки.
- Мониторинг сна – долгожданная функция для пользователей умных часов.
- Режим Wind Down – использование ярлыков для приглушения сообщений.
Пользователи получат новую watchOS 7 осенью этого года.