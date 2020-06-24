Недавно компания Apple анонсировала новую версию операционной системы watchOS 7 для своих фирменных умных часов Apple Watch. Однако, вместе с новыми функциями обновление лишит пользователей одной популярной услуги.

Как сказано на официальном сайте Apple, речь идет о функции Force Touch.

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Как известно, в watchOS 7 пользователи могли сильнее нажимать на дисплей, чтобы изменить циферблат или отобразить скрытое меню.

Однако, уже с обновлением до watchOS 7 Force Touch не будет.

Компания сделала ранее скрытые пункты меню доступными на соответствующем экране или экране настроек. Функция длительного нажатия, очевидно, тоже исчезнет.

Почему разработчики решили убрать поддержку этой функции в компании не объясняют. Возможно, дело в упрощении конструкции.

Детали о watchOS 7

Во время презентации watchOS 7 Apple назвала несколько интересных функций, которые вскоре получат модели Apple Watch 3 и новые версии. Среди нововведений:

Система обнаружения мытья рук – часы подскажут как долго следует мыть руки.

– часы подскажут как долго следует мыть руки. Мониторинг сна – долгожданная функция для пользователей умных часов.

– долгожданная функция для пользователей умных часов. Режим Wind Down – использование ярлыков для приглушения сообщений.

Пользователи получат новую watchOS 7 осенью этого года.