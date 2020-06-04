После массовых погромов магазинов Apple Store в ходе манифестаций в городах США, Apple приняла решение закрыть и защитить фасады своих площадок. Однако вместе с тем Apple, защитив свои магазины, обустроила пространство для творчества протестующих.

В сети начали публиковать фотографии на которых видно, что демонстранты украшают загороженные пространства, оставляя на них свое творчество.

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В Портленде художница Эмма Бергер на стене вокруг Apple Pioneer Place нарисовала фреску с изображением Джорджа Флойда и надписью I can not breathe ("Я не могу дышать") – эта фраза стала одним из символов протеста.

The Apple Store’s got a bit more color to it #Portland pic.twitter.com/yPbTcegpgH — Alice Evelyn (@Alice_Evelyn_) June 2, 2020

В Нейпервилле, штат Иллинойс мирные демонстранты украсили фасад Apple Main Place стикерами в форме сердца с положительными надписями о движении Black Lives Matter.

Граффити Black Lives Matter появилось и на временной стене вокруг Apple Palo Alto в калифорнийском городе Пало-Альто.

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По всей стране с конца мая продолжаются как мирные протесты, так и столкновения с полицией, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. При его задержании полицейский Дерек Шовен нажал коленом на его шею и задушил его. Инцидент попал на видео, которое стало резонансным.

С нападениями манифестантов и мародеров столкнулась не только Apple: магазины Gucci, Louis Vuitton и других люксовых брендов также несут убытки из-за погромов. Apple даже заблокировала украденные из магазинов iPhone и вывела на них сообщения с просьбой вернуть устройства.