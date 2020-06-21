Умные часы Apple Watch – самый популярный нательный девайс в мире. Поэтому не удивительно, что компания планирует развивать это направление. По крайней мере, на это намекает новый патент производителя.

Так, Apple зарегистрировала новый патент в Бюро патентов и товарных знаков США. По описанию это – нательное электронное устройство, передает patentlyapple.

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Что известно

В патенте описан девайс, часть электроники которого перенесена из корпуса в ремешок. В ремешке, в частности, может быть встроен датчик ЭКГ.

Основная функциональность устройства будет сосредоточена именно в ремешке, а корпус с экраном вообще будет отсутствовать. Поэтому, вероятнее всего, это будет фитнес-трекер, предназначенный для отслеживания физической активности.



Так выглядит патент Apple / patentlyapple

В ремешок также могут быть встроены светодиодные индикаторы или небольшой дисплей, как в других подобных фитнес-трекерах.

Как известно, Apple остается безоговорочным лидером на рынке нательных девайсов, даже ситуация с коронавирусом не пошатнула позиции компании. На вторую строчку вышла китайская компания Huawei. А тройку лидеров в этом рейтинге замыкает Samsung.