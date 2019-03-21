Apple AirPods2: сколько новые наушники будут стоить в Украине

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Apple AirPods2: цена в Украине
Apple AirPods2: цена в Украине / wccftech.com

20 марта компания Apple представила еще один обновленный продукт – новое поколение беспроводных наушников Apple AirPods. Новинка уже доступна для предварительного заказа в Украине.

Интернет-магазин "Алло" обнародовал цены на новинку – 7 999 гривен.

Как известно, на официальном сайте Apple беспроводные наушники оценены в 200 долларов (это где-то 5440 гривен). Когда наушники официально поступят в продажу – пока неизвестно.

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Apple AirPods 2 в Алло

Apple AirPods 2 в Алло

Что известно о наушниках. AirPods нового поколения оснащены чипом Apple H1. Он должен повысить вычислительную производительность, ускорить соединение и увеличить время автономной работы.

Наушники поддерживают голосового помощника Siri. Также новинка получила кейс, который поддерживает беспроводную зарядку.

Apple AirPods2

Новые наушники Apple AirPods2 

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Apple
Источник: 24 Канал
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