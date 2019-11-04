Наушники AirPods Pro в Украине: цена и дата старта продаж

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Apple AirPods Pro – цена в Украине, дата выхода на ринок
AirPods Pro в Украине: цена / cosmo.ph

Новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro Apple представила в конце октября. Сейчас украинские ритейлеры назвали цену на новые наушники, а также дату старта продаж в Украине.

AirPods Pro: цена в Украине

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Беспроводные наушники AirPods Pro поступили в продажу в США 30 октября. В Украине они появятся чуть позже. Сейчас у нас доступен предварительный заказ. На нескольких сайтах, например "Цитрус" и "Фокстрот", предварительная цена на новинку составляет 7999 гривен. На американском рынке заявленная стоимость наушников составляет 250 долларов (6200 гривен).

AirPods Pro в Україні

AirPods Pro в Украине будут стоить 8000 гривен

Чем интересны AirPods Pro?

Наиболее новаторская и интересная функция – технология активного шумоподавления. Система изучает шумы (200 раз в секунду) и адаптирует звучание, маскируя препятствия. Если пользователь хочет слышать окружающее пространство, то предусмотрен режим "прозрачности" – тогда наушники передают и музыку, и шумы вокруг.

Также AirPods Pro получили новый дизайн. Наушники теперь с вакуумной конструкцией, обеспечивающей более насыщенное звучание. Они имеют удобную посадку в ушной раковине.

AirPods Pro: старт продажи

Как свидетельствует сайт магазина "Фокстрот", AirPods Pro появятся в продаже в Украине 20 ноября. До этой даты наушники доступны только для предварительного заказа.

AirPods Pro в Україні

Старт продаж – 20 ноября 

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Теги: Новости Техно Техно Apple Гаджеты
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