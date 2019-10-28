Наушники Apple AirPods Pro представили официально: характеристики и цена

Компания Apple представила новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro. Специального мероприятия не было – наушники появились на официальном сайте компании.

Характеристики. AirPods Pro стали третьим поколением беспроводных наушников от Apple. Причем это первые беспроводные наушники компании, получившие активное шумоподавление.

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Эта технология оценивает окружающие шумы 200 раз в секунду и адаптирует звучание, маскируя помехи.

При этом чтобы пользователь мог слышать окружающее пространство, есть режим "прозрачности" – тогда наушники передают и музыку, и шумы вокруг.

AirPods Pro доступны на официальном сайте Apple

При этом у AirPods Pro изменился дизайн. Они получили вакуумную конструкцию. Инженеры уверяют, что девайс обеспечивает более насыщенное звучание. Они имеют удобную посадку в ушной раковине.

Наушники получили акитвную систему шумоподавления

Время работы от батареи такие, как у предыдущей модели:

Это до 5 часов прослушивания в обычном режиме;

до 4,5 часов прослушивания при активном шумоподавлении.

В общем, используя кейс можно пользоваться наушниками сутки без дополнительной подзарядки при прослушивании музыки и 18 часов при использовании для разговоров.

Цена. AirPods Pro на американском рынке оценили в 249 долларов (6 200 гривен). Новинка поступит в продажу 30 октября.

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