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Apple анонсировала "универсальные" покупки для iPhone и Mac: детали

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Apple анонсировала "универсальные" покупки для iPhone и Mac / Фото из свободных источников

Необходимость приобретения одинаковых приложений для различных платформ нередко вызывает раздражение пользователей из-за лишних затрат времени и денег. Компания Apple взялась исправить эту ситуацию и представила новый инструмент для разработчиков, который позволяет создавать универсальные пакеты софта.

Что известно о новой опции

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Теперь нужную программу достаточно будет купить один раз, чтобы потом использовать ее на смартфоне, планшете или компьютере линейки Mac без доплаты, сообщает 9to5mac.

Новая бета-версия программного обеспечения Xcode 11.4 дает возможность разработчикам объединять идентификаторы приложений для iOS и Mac.

Как это будет работать

Это означает, что программа может быть опубликована в App Store и Mac App Store, а при покупке любой из этих версий она автоматически станет доступной для всех платформ экосистемы Apple.

Ранее у разработчиков не было возможности продавать готовые наборы различных версий софта в одном пакете. Стоит отметить, что универсальные покупки будут возможны только для приложений, разработанных на базе кроссплатформенного проекта Catalyst.

via GIPHY

Чтобы поддержать эти изменения, Apple также синхронизирует категории программного обеспечения в магазинах для обеих платформ. Например, каталог приложений для iOS обзаведется разделами:

  • "Инструменты разработчика"
  • "Графика и дизайн".

А в Mac App Store появятся:

  • "Книги"
  • "Еда и напитки"
  • "Журналы и газеты"
  • "Навигация"
  • "Покупки".

Когда ждать релиз

Дата появления первых пакетных приложений для iOS и macOS разработчиками еще не объявлена.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Apple Интернет Приложения
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