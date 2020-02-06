Apple анонсировала "универсальные" покупки для iPhone и Mac: детали

Необходимость приобретения одинаковых приложений для различных платформ нередко вызывает раздражение пользователей из-за лишних затрат времени и денег. Компания Apple взялась исправить эту ситуацию и представила новый инструмент для разработчиков, который позволяет создавать универсальные пакеты софта.

Что известно о новой опции

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Теперь нужную программу достаточно будет купить один раз, чтобы потом использовать ее на смартфоне, планшете или компьютере линейки Mac без доплаты, сообщает 9to5mac.

Новая бета-версия программного обеспечения Xcode 11.4 дает возможность разработчикам объединять идентификаторы приложений для iOS и Mac.

Как это будет работать

Это означает, что программа может быть опубликована в App Store и Mac App Store, а при покупке любой из этих версий она автоматически станет доступной для всех платформ экосистемы Apple.

Ранее у разработчиков не было возможности продавать готовые наборы различных версий софта в одном пакете. Стоит отметить, что универсальные покупки будут возможны только для приложений, разработанных на базе кроссплатформенного проекта Catalyst.

Чтобы поддержать эти изменения, Apple также синхронизирует категории программного обеспечения в магазинах для обеих платформ. Например, каталог приложений для iOS обзаведется разделами:

"Инструменты разработчика"

"Графика и дизайн".

А в Mac App Store появятся:

"Книги"

"Еда и напитки"

"Журналы и газеты"

"Навигация"

"Покупки".

Когда ждать релиз

Дата появления первых пакетных приложений для iOS и macOS разработчиками еще не объявлена.

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