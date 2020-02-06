Apple анонсировала "универсальные" покупки для iPhone и Mac: детали
Необходимость приобретения одинаковых приложений для различных платформ нередко вызывает раздражение пользователей из-за лишних затрат времени и денег. Компания Apple взялась исправить эту ситуацию и представила новый инструмент для разработчиков, который позволяет создавать универсальные пакеты софта.
Что известно о новой опции
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Теперь нужную программу достаточно будет купить один раз, чтобы потом использовать ее на смартфоне, планшете или компьютере линейки Mac без доплаты, сообщает 9to5mac.
Новая бета-версия программного обеспечения Xcode 11.4 дает возможность разработчикам объединять идентификаторы приложений для iOS и Mac.
Как это будет работать
Это означает, что программа может быть опубликована в App Store и Mac App Store, а при покупке любой из этих версий она автоматически станет доступной для всех платформ экосистемы Apple.
Ранее у разработчиков не было возможности продавать готовые наборы различных версий софта в одном пакете. Стоит отметить, что универсальные покупки будут возможны только для приложений, разработанных на базе кроссплатформенного проекта Catalyst.
Чтобы поддержать эти изменения, Apple также синхронизирует категории программного обеспечения в магазинах для обеих платформ. Например, каталог приложений для iOS обзаведется разделами:
- "Инструменты разработчика"
- "Графика и дизайн".
А в Mac App Store появятся:
- "Книги"
- "Еда и напитки"
- "Журналы и газеты"
- "Навигация"
- "Покупки".
Когда ждать релиз
Дата появления первых пакетных приложений для iOS и macOS разработчиками еще не объявлена.
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