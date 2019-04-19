Apple больше не самая инновационная компания мира

Компания Apple снизилась на две позиции в рейтинге самых инновационных компаний мира от экспертов Boston Consulting Group (BCG). Отметим, купертиновцы удерживали лидерство в этом рейтинге на протяжении многих лет.

Как сообщает издание Mind, возглавила список самых инновационных компаний Google, на втором месте разместилась Amazon. Обе компании инвестируют значительные средства в развитие искусственного интеллекта.

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Следует отметить, при формировании рейтинга эксперты исследовали более 2500 мировых компаний. Помимо Google, Amazon и Apple, в топ-5 входят Microsoft и Samsung. А замыкают десятку Netflix, IBM, Facebook, Tesla и Adidas.

Исследователи отмечают, техногиганты занимают первые девять мест в первой десятке, однако топ-50 самых инновационных компаний более чем наполовину состоит из "традиционных" предприятий. В отчете говорится, что множество компаний с традиционно нецифровых отраслей сейчас являются лидерами во внедрении искусственного интеллекта.

Наибольший потенциал лежит в разработке новых продуктов и услуг, которые со временем могут перерасти в основные источники дохода. Почти половина опрошенных утверждает, что 16% и более продаж осуществляется сегодня с помощью искусственного интеллекта,

– подчеркнул Майкл Рингель с BCG.

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