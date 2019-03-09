Apple будет ремонтировать iPhone с китайскими батареями

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Apple будет ремонтировать iPhone с китайскими батареями
Apple будет ремонтировать iPhone с китайскими батареями / unsplash

Компания Apple разрешила сотрудникам Genius Bar и авторизованным сервисным центрам осуществлять гарантийный ремонт устройств, у которых не оригинальные аккумуляторы. Подтверждением такого решения служит внутренний документ, разосланный в авторизованные технические сервисы Apple.

Как сообщает MacRumors, это существенное изменение, поскольку до этого момента, действовала четкая инструкция в подобных случаях всегда отказывать в ремонте iPhone с неоригинальным аккумулятором независимо от обстоятельств.

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Какие телефоны будут принимать в ремонт? Теперь же технические специалисты Apple и авторизованных сервисных центров уполномочены принимать устройство и предоставлять в таких случаях полный спектр услуг по ремонту (и это необязательно должна быть замена батареи может быть ремонт дисплея, материнской платы, микрофонов и т.д.).

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Таким образом, при необходимости клиент может обратиться в официальным сервис и заменить неоригинальный аккумулятор на оригинальный, заплатив за это стандартную цену. Более того, в отдельных случаях сотрудники могут самостоятельно принимать решение о замене старого устройства на новый по цене ремонта батареи.

Какие телефоны не будут обслуживаться? Отметим, что iPhone с неоригинальными материнскими платами, корпусами, микрофонами, портами Lightning, разъемами для наушников и кнопками громкости по прежнему в официальный ремонт не принимаются.

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Это уже вторая такая уступка от Apple. В 2017 году компания позволила ремонтировать смартфоны с дисплеями сторонних производителей.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Apple iPhone
Источник: 24 Канал
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