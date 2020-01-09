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Apple будет сканировать фото в iCloud: причина

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Apple будет сканировать фото в iCloud / appleinsider

Корпорация Apple начала проверять фото, которые загружают на облачный сервис iCloud. Снимки будут проверять относительно содержания сексуального насилия над детьми. Сканирование происходит автоматически, а если нарушение будет замечено, то пользователя заблокируют.

Об этом сказала директор по приватности Apple Джейн Хорват во время выставки CES 2020, передает telegraph.co.uk.

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Она подчеркнула, что Apple вынуждена прибегнуть к подобным технологиям, чтобы выявлять и бороться с сексуальным насилием над детьми.

Как это работает

Для защиты детей компания использует технологию сопоставления изображений. Система сравнивает электронные сигнатуры фотографий с уже имеющимися в базе, чтобы найти подозрительные снимки. Каждое совпадение изучают индивидуально и далее принимают решение, блокировать пользователя или нет.

Как известно, в 2019 Apple внесла изменения в политику приватности, добавив пункт о возможном сканировании изображений на предмет детского насилия.

CES 2020 стала первой выставкой, в которой Apple приняла участие за 27 лет. Но стенда или презентации новинок не было – присутствие ограничилось топ-менеджером по приватности.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Дети Новости Техно Apple Техно Интернет
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