Apple Card нашли необычное применение

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Apple Card нашли необычное применение
Apple Card нашли необычное применение / idownloadblog

После анонса iPad многие пользователи в шутку называли планшет разделочной доской от Apple. Теперь же у пользователей появился новый повод для шуток: один из блогеров нашел довольно необычное применение титановой кредитке Apple Card.

Автор YouTube-канала Mirkojax ASMR решил наточить свою титановую Apple Card. После более получаса упорного труда карточка стала достаточно острой, чтобы сравняться с ножом. Например, ее можно использовать в качестве сюрикена или резать ею бумагу.

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Но наибольшая польза от такой модифицированной Apple Card будет на кухне. В паре с iPad в качестве разделочной доски с ее помощью можно с легкостью нарезать всевозможные овощи, фрукты и зелень при приготовлении блюд. Похоже, что сама того не подозревая, Apple выпустила настоящий швейцарский нож.

Apple Card нашли применение на кухне – смотрите видео

Напомним, что первые пользователи Apple Card столкнулись с неприятным сюрпризом. Выяснилось, что титановая карта уязвима к царапинам и ее нельзя носить в кожаных кошельках или кармане джинсов.

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Теги: Гаджеты Новости Техно Apple Техно
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