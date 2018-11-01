Apple добавила странные эмодзи в iOS 12.1
В обновленной iOS компания Apple добавила 158 новых эмодзи. Отметим, iOS 12.1 купертиновцы представили во вторник, 30 октября.
Об этом сообщает Inspired.
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В целом компания представила около 70 эмодзи, однако со всеми их разновидностями их количество значительно возрастает.
К слову, среди новых смайлов появился Woozy Face – лицо с неровными глазами и волнообразным ртом. Это эмодзи олицетворяет человека навеселе. Заметим, что в предыдущих версиях iOS были только алкогольные напитки и бокалы с напитками.
Новые эмодзи от Apple
Среди других новых эмодзи от Apple: манго, пиратский флаг, магнит, скейтборд, кость, зуб, стопа и многое другое.
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