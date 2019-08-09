Apple готова выплатить миллион долларов за поиск уязвимостей в iPhone

Компания Apple пообещала выплатить денежное вознаграждение за поиск уязвимостей в их iPhone. За это компания готова выплатить миллион долларов.

Поиском багов может заняться каждый желающий.

Ранее Apple предлагала вознаграждение только приглашенным исследователям, которые пытались найти уязвимые места в продукции компании. Сейчас это может сделать каждый пользователь продукции Apple.

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За что можно получить миллион. На вознаграждение можно претендовать, если пользователь обнаружил уязвимость, которая позволяет получить удаленный доступ к ядру iPhone без каких-либо действий со стороны пользователя смартфона.

Кстати, если вы хотите протестировать iPhone, но не имеете этого аппарата - Apple предоставляет модифицированный смартфон, в котором отключены некоторые меры безопасности.

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