Apple готова выплатить миллион долларов за поиск уязвимостей в iPhone
Компания Apple пообещала выплатить денежное вознаграждение за поиск уязвимостей в их iPhone. За это компания готова выплатить миллион долларов.
Поиском багов может заняться каждый желающий.
Ранее Apple предлагала вознаграждение только приглашенным исследователям, которые пытались найти уязвимые места в продукции компании. Сейчас это может сделать каждый пользователь продукции Apple.
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За что можно получить миллион. На вознаграждение можно претендовать, если пользователь обнаружил уязвимость, которая позволяет получить удаленный доступ к ядру iPhone без каких-либо действий со стороны пользователя смартфона.
Кстати, если вы хотите протестировать iPhone, но не имеете этого аппарата - Apple предоставляет модифицированный смартфон, в котором отключены некоторые меры безопасности.
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